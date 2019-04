GAGNÉ, Rodrigue



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Rodrigue Gagné, survenu à Québec, le 10 avril 2019. Il était le conjoint de madame Suzan Boucher, l'époux en premières noces de madame Michelle Beaulieu, le fils de feu Irène Dumais et de feu Roméo Gagné. Il habitait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascal (Isabelle Nadeau), Geneviève (Pascal Croteau) et Catherine; ses petits-enfants : Audrey, Roxanne et Rémi Croteau; ses beaux-enfants : Mariève et Nicolas Desrosiers; ses frères et ses sœurs : Irenée (Claire Côté), feu Carol (Charlotte Boulanger), feu Emmanuel, Françoise, Jacques (Francine Imbeault), Reine (Jean Castonguay), Gilles (Denise Tardif), Valère (Renée Thibault), Nelson (Louise Lévesque) et Romain (Joanne Tremblay); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h,Pour accéder au stationnement qui se trouve à l'arrière du Montmartre canadien, veuillez emprunter l'avenue Maire-Beaulieu à partir du chemin St-Louis. Le Montmartre canadien se trouve au coin de l'avenue de l'Assomption et de l'avenue Maire-Beaulieu. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et des soins de santé et d'assistance à domicile du CIUSSSCN pour l'attention, la chaleur humaine et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.