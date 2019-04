Game of Thrones: du vin inspiré par la série disponible au Québec!

Si vous avez l’habitude de regarder vos personnages favoris mourir avec un verre de vin à la main, sachez que la SAQ offre depuis peu une série de bouteilles inspirées par Game of Thrones.

À LIRE AUSSI: Cette théorie sur le prochain épisode de Game of Thrones vous donnera envie de pleurer

Parmi les produits offerts, on retrouve un chardonnay «aux reflets dorés évoquant la chevelure blonde typique des Lannister», un assemblage de syrah, tempranillo et petite sirah «arborant fièrement le dragon à trois têtes des Targaryen» et un cabernet-sauvignon inspiré par la maison Stark, supposément «digne du Trône de fer».

Tous trois des vins californiens, ils sont issus du producteur américain Vintage Wine Estates.

Pour se procurer les bouteilles thématiques, les amateurs de Game of Thrones devront pour le moment se tourner vers le site Web de la SAQ, où celles-ci sont en prévente depuis le 18 avril.