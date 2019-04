Séries de la LNH: hécatombe en 1re ronde

Les surprises dans les séries ne font pas bon ménage avec les prédictions. Nos experts en ont bavé avec les résultats du premier tour.

L’élimination du Lightning de Tampa Bay, des Penguins de Pittsburgh, des Flames de Calgary, des Capitals de Washington et des Predators de Nashville a donné un dur coup à leurs prédictions.

Avec la victoire des Hurricanes de la Caroline contre les Capitals mercredi soir, ils auront vu juste seulement dans 31 de leurs 112 prédictions (28 %). Sur le plan du taux de réussite, on a déjà vu mieux.

Le revers en quatre rencontres du Lightning contre les Blue Jackets de Columbus a fait très mal. Aucun analyste n’avait prédit la victoire de la troupe de John Tortorella. Pire encore, huit d’entre eux avaient même prédit que Tampa Bay allait remporter la coupe Stanley en juin prochain.

C’est le directeur des sports du Journal, Denis Poissant, qui a obtenu les meilleurs résultats au premier tour avec cinq bonnes prédictions sur les huit séries. Cependant, il avait misé sur les Flames pour remporter les grands honneurs, mais ce ne sera pas pour cette année.

Mention honorable au collègue Louis Butcher (4/8). Ce fut beaucoup plus difficile pour les vétérans Réjean Tremblay (1/8), Yvon Pedneault (1/8) et l’analyste de TVA Sports Renaud Lavoie (0/8). On peut être assurés qu’ils voudront se reprendre au prochain tour.

Place au deuxième tour

On n’aura pas beaucoup de temps pour digérer les événements de la première ronde. Le deuxième tour commence dès jeudi soir avec des duels Columbus-Boston et Dallas-St. Louis.

Les experts se sont à nouveau prononcés. Les Bruins, les Sharks, les Stars et les Capitals sont les favoris pour passer au prochain tour, selon nos experts. Est-ce qu’ils auront plus de veine qu’au premier tour ?

Prédictions des 14 experts

31 en 112

28 %

Michel Bergeron

Chroniqueur | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en sept

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 2 en 8

Jonathan Bernier

Journaliste | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en cinq

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en quatre

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 2 en 8

Mike Bossy

Analyste | TVA Sports

Columbus c. Boston : Columbus en sept

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en cinq

Colorado c. San Jose : Colorado en cinq

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 3 en 8

Mathieu Boulay

Journaliste | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Columbus en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en cinq

Colorado c. San Jose : San Jose en cinq

Dallas c. St. Louis : Dallas en sept

► Résultats du 1er tour : 3 en 8

Louis Butcher

Journaliste | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en six

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 4 en 8

Stéphane Cadorette

Journaliste | Le Journal de Québec

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 2 en 8

J.-François Chaumont

Journaliste | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en sept

Caroline c. Islanders : NYCaroline en six

Colorado c. San Jose : San Jose en six

Dallas c. St. Louis : Dallas en six

► Résultats du 1er tour : 1 en 8

Marc de Foy

Chroniqueur | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : St. Louis en six

► Résultats du 1er tour : 2 en 8

Luc Grenier

Directeur des Sports | Le Journal de Québec

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en sept

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : St. Louis en sept

► Résultats du 1er tour : 2 en 8

Jean-Charles Lajoie

Animateur/Chroniqueur | TVA Sports et JdeM

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en sept

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : St. Louis en sept

► Résultats du 1er tour : 3 en 8

Renaud Lavoie

Journaliste | TVA Sports

Columbus c. Boston : Boston en sept

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en six

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : Dallas en sept

► Résultats du 1er tour : 0 en 8

Yvon Pedneault

Chroniqueur | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Columbus en six

Caroline c. Islanders NY : Caroline en sept

Colorado c. San Jose : Colorado en six

Dallas c. St. Louis : Dallas en sept

► Résultats du 1er tour : 1 en 8

Denis Poissant

Directeur des Sports | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en six

Caroline c. Islanders NY : Islanders NY en sept

Colorado c. San Jose : San Jose en cinq

Dallas c. St. Louis : Dallas en six

► Résultats du 1er tour : 5 en 8

Réjean Tremblay

Chroniqueur | Le Journal de Montréal

Columbus c. Boston : Boston en sept

Caroline c. Islanders NY : Caroline en sept

Colorado c. San Jose : San Jose en sept

Dallas c. St. Louis : Dallas en sept

Résultats du 1er tour : 1 en 8