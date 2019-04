Inondations: le bilan continue de monter

Face aux importantes précipitations prévues ce week-end, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a indiqué jeudi qu’elle n’hésiterait pas à déployer plus de ressources, mais que celles déjà sur place « suffisent à la tâche ». Selon un bilan d’Urgence Québec en soirée, il y a un total de 3148 résidences inondées, un bond de plus de 600 maisons par rapport à mardi. Le nombre de demeures isolées était aussi à la hausse, pour 2305. On signalait aussi 1111 personnes évacuées. Les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de l’Outaouais sont de plus en plus affectées.