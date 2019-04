Inondations: les gâteaux Vachon «vont rester» à Sainte-Marie, assure le maire

Le maire de Sainte-Marie a obtenu l’assurance que «les gâteaux Vachon vont rester à Sainte-Marie» et promet de ne «pas laisser tomber les employés» dans la foulée de la fermeture temporaire de l’usine de pâtisseries durement touchée par l’inondation de samedi.

«J’ai eu la confirmation que les gens de Canada Bread [propriétaires de la marque Vachon] veulent demeurer à Sainte-Marie. Ils sont prêts à continuer», a annoncé le maire Gaétan Vachon, jeudi, disant qu’une «période de ménage» va maintenant débuter.

Selon le maire, des représentants de la compagnie canadienne se rendront jeudi soir dans la municipalité beauceronne pour rencontrer les travailleurs et les informer de la suite des choses.

L’entreprise était demeurée discrète sur l’avenir de son usine de Sainte-Marie, alimentant les craintes d’une fermeture définitive. Si la municipalité n’a pas réagi plus tôt, c’est par «respect» pour l’entreprise qui désirait d’abord connaître l’ampleur des dégâts, a expliqué M. Vachon.

Le maire souhaite rencontrer en personne la direction de Canada Bread afin de répondre à ses interrogations et «pour être sûr que Vachon demeure à Sainte-Marie.»

«C’est notre fleuron, alors c’est très important pour nous de les garder», a-t-il insisté.

Dans un communiqué, les propriétaires de la marque affirment que selon leurs premières constatations, il faudra entre 3 à 8 semaines pour remettre le bâtiment et les installations aux normes de salubrité.

«Nous sommes en contact avec le syndicat des employés et le gouvernement local pour minimiser l’impact sur eux personnellement», assurent-ils.

«On ne va pas les laisser tomber, c’est sûr. Je n’ai pas les détails présentement, mais on travaille fort avec le député, avec le gouvernement et avec l’équipe de Développement économique Nouvelle-Beauce. On va venir en aide aux gens ici de Sainte-Marie», a aussi voulu rassurer le maire Gaétan Vachon.

Quelque 700 personnes travaillent à l’usine Vachon de Sainte-Marie.