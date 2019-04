L’investissement responsable populaire

De plus en plus, les Québécois veulent investir « vert » ou « éthique ». Un phénomène qu’a bien ciblé Desjardins, qui lançait à l’automne huit fonds négociés en Bourse en investissements responsables (IR).

« On constate que c’est loin d’être une mode, que les gens veulent intégrer leurs valeurs dans la gestion de leurs investissements, et que les Québécois sont plus sensibilisés à ces enjeux que le reste du Canada », souligne le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. « Mais on voit qu’il reste beaucoup de marge pour accroître les connaissances des gens » et faire en sorte qu’ils achètent ce type de produits, ajoute-t-il.