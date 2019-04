LPGA : Anne-Catherine Tanguay démarre en force

Anne-Catherine Tanguay a connu une très bonne première ronde à l’Omnium Hugel-Air Premia du circuit de la LPGA, jeudi, à Los Angeles, en Californie.

La Québécoise a remis une carte de 67, soit quatre coups en dessous de la normale. Tanguay a réussi quatre oiselets et n’a jamais fauté. Après 18 trous, elle occupe le quatrième rang, elle qui a frappé deux coups de plus que l’Américaine Stacy Lewis et l’Australienne Hannah Green.

«Mes coups de départ étaient vraiment bons, ce qui m’a permis d’obtenir de bonnes positions, a-t-elle indiqué au site internet de la LPGA après sa performance. J’ai fait de bons coups d’approche. J’ai travaillé sur ses coups dans les dernières semaines. Avec les excellentes conditions météorologiques, c’était des conditions parfaites pour que je performe.»

Évidemment heureuse de sa journée, Tanguay a bien l’intention de poursuivre sur sa lancée.

«Je veux rester calme et continué d’être excité de jouer. J’ai réalisé des normales important avec des roulés de 10 pieds. Je vais tenter de rester cool et de me construire une bonne confiance.»

Il s’agit de troisième meilleure ronde de Tanguay en 2019. Elle avait précédemment joué 67 (-5) et 66 (-6), respectivement à la Classique Kia et l’Omnium ISPS Handa Vic.

Henderson pas trop loin derrière

Pour sa part, la Canadienne Brooke M. Henderson a joué 68 (-3), ce qui lui permet de partager le cinquième échelon avec huit autres golfeuses. La représentante de l’unifolié a amassé quatre oiselets, mais a commis un boguey au 12e fanion.

Du côté des autres Canadiennes, Jaclyn Lee a remis une carte de 71 (N), tandis qu’Alena Sharp et Brittany Marchand ont connu une première ronde difficile. La première a joué 73 (+2) et la seconde a frappé 77 (+6) coups.