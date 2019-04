Mariloup Wolfe dirige Élise Guilbault dans «Mon fils»

MONTRÉAL – Élise Guilbault sera la vedette de «Mon fils», nouvelle série de Club illico en six épisodes que réalisera Mariloup Wolfe, et dont les tournages auront lieu cet été.

Écrite par Anne Boyer et Michel d’Astous («L’heure bleue», «Yamaska», «Le Gentleman»), qui en seront également les producteurs avec leur boîte DUO Productions, «Mon fils» abordera comme thématique principale les troubles de santé mentale à travers le personnage de Jacob, 18 ans, un garçon dont les comportements deviennent de plus en plus erratiques, jusqu’à la tombée du cruel diagnostic: il est atteint de schizophrénie.

Photo Bertrand Calmeau

Sa mère, Marielle (Élise Guilbault), mettra tout en œuvre pour aider son fils, en faisant appel à toutes ses ressources, intérieures comme extérieures. La maman se battra corps et âme contre la fatalité, les préjugés, le manque de moyens et d’appuis, les incohérences du système de santé et le rejet progressif de son entourage pour accompagner son enfant.

«Mon fils» est une série qui ne laissera personne indifférent. Elle lève le voile sur la situation tragique des familles qui sont emportées par le tsunami d’émotions déclenché par la maladie mentale. Par la sensibilité de leur écriture, Anne Boyer et Michel d’Astous nous décrivent la très grande complexité du soutien à apporter pour venir en aide aux personnes qui en sont atteintes et leur entourage tout en nous présentant des exemples inspirants de courage et de ténacité vécus par de véritables héros du quotidien », a mentionné Ginette Viens, vice-présidente Marques et contenus de Québecor Contenu, par voie de communiqué.

«Le but que nous nous sommes donné pour cette série se résume ainsi: faire œuvre utile et pertinente, susciter la discussion de façon positive, dépeindre la problématique de la santé mentale en combattant la honte et la stigmatisation et enfin en concluant sur une note d’espoir et de rétablissement possible. Mais avant tout, on souhaite offrir une histoire humaine qui nous bouleversera tous», ont ajouté Anne Boyer et Michel d’Astous, auteurs et producteurs chez DUO Productions.

Les autres comédiens qui entoureront Élise Guilbault dans ce drame ne sont pas encore connus, et Club illico n’a pas précisé la date de mise en ligne de «Mon fils».