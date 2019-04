Mathieu Baron parle à cœur ouvert de ses projets

En entrevue cette semaine dans le magazine 7 Jours, Mathieu Baron nous parle avec fierté de sa nouvelle émission de rénovations qu’il enregistre ces jours-ci, Les Héros de la réno.

Lui qui redoutait une période creuse après la fin d’Unité 9, ne sera finalement pas resté bien longtemps loin des plateaux de tournage. En plus d’avoir participé brièvement à un tournage américain dernièrement, l’animateur et acteur reviendra à l’écran à l’animation de l’émission Les Héros de la réno.

«C’est vraiment un beau concept, tourné vers l’humain; c’est une grande pelletée d’amour! Les gens qui soumettent leur candidature à l’émission ont besoin de rénover leur maison non pas parce que la teinte des murs n’est plus au goût du jour, mais par nécessité. Par exemple, une maman vient d’apprendre qu’elle attend des triplés et elle doit donc préparer la chambre des bébés en conséquence. Un homme qui s’est retrouvé en fauteuil roulant à la suite d’un accident a besoin d’adapter sa maison à sa nouvelle condition. On est Les héros de la réno parce qu’on débarque chez les gens afin de leur donner un gros coup de main qui améliorera les choses dans leur vie.» explique-t-il dans le 7 Jours.

Cette émission fait la promesse d’améliorer la vie des gens qui traversent une période difficile ou qui doivent composer avec une nouvelle réalité. Parions que l’émission de rénovation domiciliaire, en ondes à Canal Vie dès l’automne, saura nous faire vivre des émotions hautes en couleur.

En attendant, voyons s’il remportera le trophée tant convoité de rôle masculin lors la Soirée Artis, en ondes à TVA le 13 mai prochain.

*Lisez toutes les confidences de Mathieu Baron dans le magazine 7 Jours, en kiosque jeudi*