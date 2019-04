Nickelback en vedette au Festival de montgolfières de Gatineau

Chad Kroeger et sa bande débarqueront au Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) cet été. Le groupe rock canadien Nickelback offrira un spectacle en plein air le 30 août au parc de la Baie, ont annoncé les organisateurs.

La 32e édition de l'événement s'amorcera la veille avec un concert de Claude Dubois et un gala d'humour dont l'animation a été confiée aux Denis Drolet.

La musique francophone sera une fois de plus à l'honneur lors du prochain FMG. Les formations Les Trois Accords et Dead Obies monteront sur scène tout comme Alex Nevsky, Ariane Moffatt, Daniel Bélanger et plusieurs autres.

Un événement spécial «Belle et Bum» – avec Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite – soulignera la contribution d'un grand nom de la chanson d'ici le 1er septembre.

Pour tout connaître de la programmation du FMG, qui se tiendra du 29 août au 2 septembre, et se procurer des passeports, on se rend au FMG2019.com.