FOXBORO | Les joueurs de l’Impact pouvaient réagir de deux façons face aux problèmes qu’ils ont vécus pour se rendre à Foxboro. Soit ils allaient être à plat, soit ils allaient être affamés.

Ils ont choisi la seconde option, et ils l’ont démontré en amorçant la rencontre avec conviction dans une mentalité de « nous contre le monde ».

« La Ligue n’a pas voulu reporter le match, et je comprends, mais on voulait montrer ce qu’on pouvait faire même en étant arrivés ici quatre heures avant le match », a soutenu Shamit Shome.

« Personne ne nous prend au sérieux depuis le début de l’année, alors on fait ce qu’il faut pour que ça change », a ajouté l’Albertain qui a marqué son premier but en carrière.

Pas facile

« C’était mouvementé », a lancé Shome pour expliquer les péripéties vécues par l’équipe depuis mardi soir.

« On a été à l’aéroport, et on a attendu, puis on est repartis, et on est revenus, et on a encore attendu », a résumé Zachary Brault-Guillard.

Mais tout ça aurait pu être une excuse parfaite pour ce groupe de joueurs qui a plutôt choisi de faire face à la tempête.

Shome a souligné que même s’il ne s’agissait que d’un court vol d’une cinquantaine de minutes, « c’est surtout difficile pour les articulations parce qu’on reste assis longtemps à l’aéroport, et ensuite dans l’avion où il n’y a pas beaucoup d’espace ».

Efficace

Comme ç’a été le cas à Washington il y a deux semaines, Rémi Garde a misé sur la jeunesse pour faire tourner son effectif, et ses protégés le lui ont bien rendu.

Zachary Brault-Guillard, Shamit Shome, Clément Bayiha, Orji Okwonkwo, Anthony Jackson-Hamel et Mathieu Choinière lui ont tous donné des minutes de qualité.

« Le coach nous fait confiance, et nous faisons le boulot. On travaille fort à l’entraînement, et les anciens s’occupent bien de nous », a souligné Brault-Guillard qui a failli marquer son premier but en carrière en première demie.

« Je suis un latéral droit assez offensif », a-t-il précisé.

Le jeune homme a offert une autre sortie de qualité, ce qui permettra à Garde de donner des soirées de congé à Bacary Sagna sans craindre de se mettre dans le pétrin.