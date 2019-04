P.K. Subban prêt à toute éventualité

Confronté à des rumeurs de transaction, le célèbre défenseur, P.K. Subban, souhaiterait demeurer avec les Predators de Nashville, mais il se dit prêt à faire face à toute éventualité.

«Je suis assez chanceux pour avoir été échangé durant ma carrière et comprendre le côté affaires dans tout ça, mais ça ne change pas la partie émotionnelle quant au fait de jouer à Nashville», a exprimé l’ancienne vedette du Canadien de Montréal, dans une généreuse réponse fournie au site The Athletic. «C’est un endroit où j’aimerais continuer ma carrière.»

«En même temps, si je parle des faits, je suis le joueur le mieux payé dans cette équipe et ça vient avec une responsabilité», a-t-il ajouté. «Comme les autres, je suis responsable du fait que nous n’avons pas franchi la première ronde et que nous n’avons pas accompli ce que nous souhaitions accomplir. J’espère faire partie de la solution.»

Les Predators ont été éliminés en six matchs par les Stars de Dallas lors des présentes séries. Subban a inscrit trois points, dont un but, et affiché un différentiel de -3.

«Je suis prêt à comprendre que cette organisation mérite et demande ce qu’il y a de mieux, et elle a raison», a poursuivi le défenseur qui avait été envoyé du Canadien aux Predators en retour de Shea Weber, le 29 juin 2016. «La ville et les partisans méritent d’avoir la meilleure équipe possible sur la patinoire en septembre prochain.»

«Tout ce que je peux faire est de me préparer du mieux possible pour pouvoir gagner la coupe Stanley et faire mon travail. Je me sens très en confiance face aux années passées ici et avec la façon de jouer de l’équipe. C’est le plus important. Mon travail est de venir ici et d’essayer de trouver ma place dans ce groupe de joueurs bâti pour remporter un championnat. J’aime ce groupe de joueurs. J’aime les gars ici. Tout ce que je peux souhaiter, c’est de continuer d’aider cette équipe dans le but de remporter le championnat.»