Salaires: Québec tire de la patte

Malgré le besoin criant de main-d’œuvre, les employeurs n’ont pas brisé leur tirelire en 2018 pour attirer de nouveaux talents.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, le salaire moyen des travailleurs est demeuré le plus bas parmi les principales villes canadiennes.

Palmarès

À la lumière de données fournies par Québec International, le salaire moyen dans la RMR de Québec a été de 44 964 $ l’an dernier, comparativement à 46 237 $ à Montréal.

À l’échelle canadienne, Calgary trône toujours au sommet (70 242 $).

Sa plus proche rivale, Edmonton, a affiché un salaire moyen de 67 569 $.

Suivent, dans l’ordre, Ottawa (55 105 $), Toronto (54 877 $), Vancouver (48 201 $) et Winnipeg (47 961 $).

Pour la RMR de Québec, l’augmentation salariale de (+2,6 %) s’explique par une croissance dans les secteurs professionnels, « à l’exception de celui de la santé », avance dans son analyse l’équipe économique de l’agence.

Domaines

Elle ajoute que le secteur des arts, culture, sports et loisirs a enregistré une hausse salariale de 15 %, alors que le secteur de la fabrication et des services d’utilité publique a connu un bond de 9,4 %.

Quant au secteur de la gestion et à celui des ressources naturelles, agriculture et production, la croissance a été de 4,6 % et de 5,1 % respectivement.