Selena Gomez fait sa première apparition publique depuis sa pause pour soigner sa santé mentale

Selena Gomez est apparue en pleine forme et complètement resplendissante sur le tapis rouge de WE Day, une cause qui lui est chère.

On n’avait pas vu la chanteuse défiler sur un tapis rouge depuis octobre dernier, lorsqu'il a été révélé qu’elle avait été internée pour soigner des troubles de santé mentale. Loin des feux des projecteurs, Selena Gomez semble avoir repris sa santé en main et est apparue complètement resplendissante dans une robe noire cintrée qui lui va à merveille.

AFP

AFP

AFP

Son maquilleur Hung Vanngo a partagé une photo de sa mise en beauté à faire rêver: un fard à paupières marine tracé en forme d’œil de chat qui fait ressortir ses yeux bruns.

En octobre, une source avait révélé à TMZ que Selena Gomez avait été hospitalisée pour une dépression. Cette même source avait confié que son lupus et sa greffe de rein auraient eu raison de sa santé émotionnelle et mentale.

Tranquillement, au début de l’année 2019, Selena Gomez est réapparue sur les réseaux sociaux après une pause de trois mois. Depuis, elle publie plus souvent sur son compte et a même fait une apparition à Coachella pour chanter Taki Taki avec DJ Snake.

Ses fans sont bien sûr très heureux de voir leur idole prendre du mieux et d’avoir des nouvelles de leur chanteuse et comédienne pref!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!