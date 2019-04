La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Québec sera de retour, demain vendredi, de 9 h 30 à 17 h, avec sa 2e présentation de « St-Roch embauche ». Prenant la forme d’une journée portes ouvertes, cette grande journée de recrutement permettra aux employeurs d’accueillir les chercheurs d’emplois dans leur établissement.

Vous pouvez tout d’abord consulter les offres intéressantes sur le site embauche.stroch.com, puis vous présenter demain à la Zone Info Emploi (432, rue du Parvis) pour recevoir de l’information et des conseils. Finalement, vous pourrez créer votre propre parcours en rencontrant directement les recruteurs dans leurs entreprises, situées à quelques pas les unes des autres. St-Roch est un pôle d’emplois majeur avec plus de 13 000 travailleurs.

Grandes Distinctions Desjardins

Photo courtoisie

L’entreprise Robotiq, de Saint-Georges (Beauce), qui conçoit et fabrique des composants pour robots collaboratifs utilisés partout dans le monde, est devenue, le 16 avril dernier, la 3e récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2019, décernées par le Centre Desjardins entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse (CDELLB) et la Chambre de commerce de Lévis (CCL). Fondé en 2008 par Samuel Bouchard, Jean-Philippe Jobin et Vincent Duchaine, Robotiq a, depuis janvier 2019, un siège européen à Lyon, en France, qui lui permet désormais d’entreprendre ses activités commerciales en sol européen. À l’heure actuelle, le réseau de partenaires de Robotiq regroupe plus de 190 distributeurs dans plus de 48 pays. Sur la photo, Louis Fournier, directeur général du CDELLB, en compagnie, de gauche à droite, de deux représentantes de Robotiq : Amanda Lee, coordonnatrice e-marketing, et Catherine Élie, coordonnatrice marketing et relations publiques.

Québec numérique

Photo courtoisie

Bravo à Dominic Goulet (photo) qui est devenu récemment directeur général de Québec numérique, poste qu’il occupait par intérim depuis janvier dernier. Dominic Goulet cumule plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du numérique, répartis entre une carrière de consultant en technologies pour le compte d’entreprises internationales et son parcours d’entrepreneur. Administrateur au CA de Québec numérique de 2016 à 2018, il a principalement consacré son temps, au cours des dernières années, à guider les entrepreneurs vers la réussite en tant que mentor, ange investisseur et membre actif de la communauté entrepreneuriale de Québec.

Nominations au Diamant

Photo courtoisie

Vincent Masson (photo de gauche) et Steve Labrie (photo) ont été nommés récemment respectivement aux postes de directeur, administration et développement, et de responsable des partenariats et du développement des publics, au Diamant. Depuis 2010, Vincent Masson travaille au développement du projet Le Diamant à titre de conseiller stratégique chez Robert Lepage Inc. et précédemment pour Ex Machina. Pour sa part, Steve Labrie a évolué pendant plus de 10 années dans l’industrie des médias. Il a débuté ses nouvelles fonctions le 11 mars dernier dans l’équipe de la Direction de la mise en marché et des communications, sous la responsabilité d’Élisabeth Farinacci.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie-Michèle Gagnon (photo), skieuse alpine de Lac-Etchemin, 30 ans... Marc Picard, député Chutes-de-la-Chaudière, Coalition avenir Québec, 64 ans... Felipe Massa, pilote brésilien de Formule 1, 38 ans... François Levesque, président d’Ébénisterie Richard & Levesque, 47 ans... Renée Zellweger, actrice américaine, 50 ans... Marc Durand, journaliste-réalisateur et animateur télé à Radio-Canada, 55 ans... Marie-José Turcotte, journaliste et animatrice de sport à la SRC, 62 ans... Vladislav Tretiak, gardien de but russe (1969-85), 67 ans... Al Pacino, acteur américain, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 avril 2018. Michael Anderson (photo), 98 ans, réalisateur britannique (Le Tour du monde en 80 jours)... 2016. Louis Bélanger, 82 ans, promoteur de boxe de Québec... 2016. Martin Gray, 93 ans, écrivain d’origine polonaise, survivant de la Shoah... 2015. Jim Fanning, 87 ans, ancien directeur général et gérant des Expos de Montréal de 1968 à 1993... 2009. Beatrice Arthur, 86 ans, actrice vedette, notamment de la série Golden Girls... 2007. Bobby « Boris » Pickett, 69 ans, chanteur fantaisiste et compositeur américain... 2007. Gaétan D’Amours, culturiste québécois... 2002. Lisa « Left Eye » Lopes, 31 ans, membre du trio TLC... 1995. Ginger Rogers, 83 ans, actrice et danseuse américaine... 1975. Mike Brant, 27 ans, chanteur israélien.