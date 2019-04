Le Canadien s’entend avec Nate Thompson

Le Canadien de Montréal a accordé un nouveau contrat d’une saison à l’attaquant, Nate Thompson.

L’entente à un volet, d’une valeur de 1 million $, a été annoncée, jeudi, par le directeur général Marc Bergevin.

Âgé de 34 ans, Thompson a disputé 78 matchs avec le Canadien et les Kings de Los Angeles au cours de la saison 2018-2019, amassant 13 points, dont cinq buts. Reconnu pour son jeu physique, l’Américain a également distribué 87 mises en échec. L’attaquant originaire d’Anchorage, en Alaska, a obtenu un taux de succès de 53,8% sur les mises au jeu.

En 697 matchs en carrière en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey dans l’uniforme des Bruins de Boston, des Islanders de New York, du Lightning de Tampa Bay, des Ducks d’Anaheim, des Sénateurs d’Ottawa, des Kings de Los Angeles et du Canadien, Thompson a récolté 141 points (58 buts, 83 aides). En séries éliminatoires, il a disputé 62 rencontres, inscrivant sept buts et 18 points.

Thompson a été acquis des Kings par voie de transaction, accompagnée d’un choix de cinquième ronde au prochain repêchage, le 11 février dernier, en retour d’une sélection de cinquième tour à ce même encan annuel. Il avait été un choix de sixième tour, 183e sélection au total, par les Bruins lors de la séance de repêchage de la LNH en 2003.