Une opération et une longue absence pour Zach Hyman

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Zach Hyman manquera vraisemblablement le début de la prochaine saison, car il sera opéré pour une déchirure ligamentaire, lundi.

C’est ce qu’a annoncé son équipe, jeudi, précisant que le ligament croisé antérieur d’un genou était touché. Interrogé à ce sujet lors du bilan de saison des Leafs, Hyman a confirmé qu'il avait subi cette blessure pendant le quatrième affrontement de la série de premier tour perdue contre les Bruins de Boston en sept parties. La durée de son absence est estimée à six mois.

L’athlète de 26 ans a récolté 21 buts et 20 mentions d’aide pour 41 points en 71 rencontres durant le calendrier régulier. Il a inscrit un filet en séries. En décembre et janvier, il a été ennuyé par un problème à la cheville et a vu son nom inséré sur la liste des éclopés.

Hyman écoulera la troisième année d’un contrat de quatre ans et de 9 millions $ en 2019-2020.