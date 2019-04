29 000 litres de lait jetés

Sur ce rang se trouve la ferme de Michael Roy, copropriétaire de la ferme Roylak, qui compte 40 vaches. Puisque le camion de collecte de lait n’a pas pu se rendre à leur ferme, Michael et son frère Keven Roy ont dû jeter 2000 litres de lait.

Ce nombre de litres équivaut à une demi-journée de production pour sa ferme Malegi. Copropriétaire de l’endroit depuis 10 ans, M. Giguère n’a jamais rien vu de tel non plus.

N’empêche que cela en inquiète plus d’un.

« La situation va peut-être empirer au cours des prochains jours. C’est une situation que nous surveillons de près, surtout pour les régions de la Mauricie et de l’Outaouais », a souligné M. Dumontier.

Il redoute qu’une possible crue des eaux dans les prochains jours contraigne d’autres producteurs à imiter ceux de Chaudière-Appalaches.

Un producteur compte investir environ 75 000 $ pour l’achat d’un plus grand bassin d’entreposage du lait pour faire face aux prochaines catastrophes naturelles.

Vincent Roy, copropriétaire de la ferme Pat Roy et Fils, possède une importante ferme laitière comptant 70 vaches à Saint-Joseph-de-Beauce.

Le directeur adjoint aux relations publiques et gouvernementales des Producteurs de lait du Québec, François Dumontier, était incapable de dire s’il y avait eu une augmentation ou non des litres de lait jetés au cours des dernières années à cause du réchauffement climatique.