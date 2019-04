ARGUIN, Josiane



La vie nous apporte parfois des moments si douloureux et difficiles à vivre et d'une tristesse tellement profonde. Après le départ tragique de Josiane à l'âge de 34 ans, nous lui rendrons un dernier hommage. Pour ceux et celles qui le désirent, il sera possible d'écrire, sur place au salon, une petite pensée personnelle à son intention et à la déposer dans le coffret conçu à cet effet. La famille vous accueillera à lale samedi 27 avril 2019 de 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil ses parents: Denis Arguin (Christine Lapointe), Gaétane Gilbert (Robert Gagnon); son frère: Yann Arguin (Marie-Ève Ouellet), les enfants des conjoints: Stéphane Verreault et Michaël Verreault (Caroline), Émilie Gagnon et Tommy Gagnon; son neveu et sa nièce: William et Marie-Pier; ses grands-parents:feu Armand Arguin (feu Stéphanette Demers), feu Wilfrid Gilbert (Ghislaine Bolduc). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Dons Suggérés: Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale www.maison-femmes.qc.ca Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues. www.afpad.ca La famille désire remercier tout le personnel de la Section des crimes majeurs du SPVM et le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels pour leur soutien.