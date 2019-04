50e Salon Auto Sport de Québec

Le Salon Auto Sport Miller Lite de Québec s’installera du 3 au 5 mai prochain au Centre de foires d’ExpoCité. Pour cette 50e édition, les passionnés de belles voitures et de sports motorisés pourront découvrir pas moins de 500 exposants répartis sur 200 000 pi2 de superficie d’exposition intérieure. Il s’agit du plus grand Salon de ses cinq décennies d’existence. Le porte-parole du Salon, Michel Barrette, sera sur place pour échanger avec les visiteurs sur sa passion. Quatre voitures de sa collection personnelle seront également exposées. Le constructeur Rock Dore sera également de la partie puisque trois de ses bijoux seront présentés : l’Illusion, le Shangri-La et la Black-Pearl.

Photo courtoisie

En plus des beaux bolides à admirer, plusieurs autres activités sont organisées dans le cadre du Salon. Le traditionnel Souper du président sera l’occasion de rendre hommage aux bâtisseurs du monde de l’automobile québécois, sous la présidence d’honneur de M. André Larue, grand collectionneur de véhicules anciens et propriétaire d’une écurie de course automobile, mais aussi tout premier exposant inscrit au Salon de l’Auto Sport, en 1970.

Photo courtoisie

Un tapis rouge sur l’Allée Hollywood accueillera des répliques parfaites de voitures vedettes de séries télévisées telles que la General Lee, le Jeep Golden Eagle Dixie, les voitures de la série The Dukes of Hazzard, le Van GMC de Mister T, de la série the A-Team, ainsi que la KITT de K2000.

Le Salon se diversifie également en proposant des zones thématiques, dont :

La Zone familiale Létourno service de pneus et mécanique, qui proposera des simulateurs de course, une piste de course téléguidée avec Passe-Temps 3000, des répliques du film Les Bagnoles, des mascottes et plus encore ;

La Zone Exposition internationale d’Autos de Lévis, qui en mettra plein la vue avec des muscle cars, classiques et vintage.

La Zone Import Kulture SMART BY SILVERWAX, située au Pavillon de la Jeunesse, où des voitures sport compactes et exotiques seront déployées sur 20 000 pi2

Programmation complète et information : autosportquebec.com.