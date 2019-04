L'HEUREUX, Yolande Lirette



À son domicile, le 24 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Yolande Lirette, épouse de feu Paul-Henri L'Heureux. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière de Loretteville. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Ambroise de midi à 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghyslaine (Carl Rousseau), Lyne (René Haché), Gaétan son bienveillant et Christiane (Guy Canuel); ses petits-enfants chéris: Mélissa (Edan Wolk) et Jonathan (Ana Portillo); ses filleules: Guylaine Bourret, feu Marjorie Lirette; son filleul Alain Lirette; sa sœur Aline (feu Jean-Guy Demers), ses frères: feu Jean-Guy (Micheline Beaumont), Gaston (Carmen Marcotte), Gilles (Angèla Lévesque); ses belles-sœurs de la famille L'Heureux: Thérèse (feu Benoit Sanfaçon), Simonne (feu Jules Bourret), Annette (feu Roger Sanfaçon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don qui vous tient à cœur car notre mère, avec sa grande générosité, en supportait plusieurs.