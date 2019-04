Bébé voyageur

« La première fois qu’elle gardait ma fille, je tournais sur Ruptures et elle n’avait que trois semaines, et là, on vient de revenir de l’Alberta et c’est encore cette dame qui s’occupait d’elle. La confiance s’est installée. Elle est importante dans notre vie. Je peux me focusser sur mon travail. C’est devenu un membre de la famille », relate-t-elle, rencontrée au lancement de la programmation de la saison 2019-2020 du Théâtre Rideau Vert, au Théâtre du Rideau Vert, mardi dernier.