Crevettes grillées sur le BBQ style anticuchos

Inspiré par les plats que vous aimez tant cuisiner sur le grill, Steven Raichlen nous propose des crevettes estivales dans Les incontournables du BBQ avec le Maître du Grill.

Ingrédients

Mode de préparation

1. Préparer la sauce : émietter l’origan entre vos doigts et le laisser tomber dans un récipient à mélanger. (Émietter l’origan en fait ressortir la senteur.) Ajouter le poivre, le cumin et l’ail. Écraser les ingrédients ensemble avec le dos d’une cuillère en bois. Incorporer le miso et la poudre de piment ancho. Ajouter le jus de citron, le Xérès et l’huile, puis mélanger ou fouetter en une sauce épaisse, mais encore assez liquide pour être versée. Ajuster l’assaisonnement en ajoutant sel et poivre au goût. Verser la moitié de la sauce dans 4 jolis bols de service.

2. Monter les brochettes. Embrocher les crevettes et laisser la moitié de la brochette libre. Disposer les brochettes sur une plaque de cuisson et assaisonner de sel et de poivre. Badigeonner tous les côtés avec la sauce restante et laisser mariner pendant que vous allumez votre feu, environ 15 min.

3. Faire la mixture pour arroser. Combiner l’huile, l’ail et l’origan dans un petit récipient et fouetter avec une fourchette.

4. Ajuster votre grill pour une cuisson directe et le préchauffer à feu vif. Brosser et huiler la grille. Étendre le papier aluminium protecteur sur la grille en l’installant près de la bordure avant. Disposer les brochettes sur la grille de manière à ce que les crevettes soient au-dessus du feu, mais que la partie libre de la brochette soit au-dessus du papier aluminium. Griller jusqu’à ce que les crevettes soient blanches et fermes, 2 à 3 min par côté. Arroser avec l’huile aillée pendant la cuisson.

5. Transférer les brochettes sur des assiettes ou un plat de service et servir avec le reste de la sauce au piment.

Vous aurez également besoin

♦ Brochettes en bambou de 45 à 60 cm (18 à 24 po) ; feuille d’aluminium de 23 x 30 cm (9 x 12 po), pliée en trois sur la largeur (comme une lettre d’affaires) pour fabriquer un protège grille.