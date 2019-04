Deux médailles de bronze et un record personnel pour Ngarlem

(Sportcom) – C’est avec le sentiment du devoir accompli, deux médailles de bronze et un record personnel que Kristel Ngarlem a conclu sa présence aux Championnats panaméricains d’haltérophilie, vendredi, à Guatemala City.

L’athlète en action dans la catégorie des moins de 76 kg a décroché le bronze au cumulatif (228 kg), ainsi qu’à l’épaulé-jeté (133 kg).

«C’est un record personnel à l’épaulé-jeté et j'ai battu les deux Cubaines pour monter sur le podium. Et finir avec deux médailles de bronze, c'est bon pour moi et pour mon classement en vue des Jeux olympiques. C’est ce qui est le plus important. Je suis plus que contente! » a soutenu l’athlète de 23 ans.

À l’épaulé-jeté, la Montréalaise a talonné les médaillées d’or et d’argent, l’Équatorienne Neisi Dajomes et l’Américaine Jenny Lyvette Arthur. À l’arraché, les choses ont été plus difficiles en début d’épreuve. Elle a finalement terminé quatrième avec 95 kg.

«À l’arraché, j’étais stressée. L’épaulé-jeté est le mouvement que je maîtrise le mieux et la confiance et la volonté de monter sur le podium étaient là. Ce n’est pas toujours facile de revenir après un arraché difficile, sauf que j’ai réussi mes trois essais suivants. J'ai effacé la première partie, mis toutes mes énergies et ç’a été payant! »