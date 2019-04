Être parent, ça s’apprend!

Le Salon Maternité Paternité Enfants est de retour pour une 6e année à Québec au Centre de foires d’ExpoCité. Aujourd’hui, demain et dimanche, plus de 125 exposants présenteront leurs nouveautés et partageront leurs conseils et leurs astuces.

La programmation proposera également des spectacles, des conférences et des défilés de mode. En nouveauté cette année, la Bourse des tout p’tits, d’une valeur de 12 000 $, créée par la présidente fondatrice du Salon, Louise Benoit, et présentée par le couple et fiers nouveaux parents Julie Ringuette et Pascal Morrissette. La bourse permettra à six familles, qui auront visité les Salons de Montréal et de Québec, de remporter chacune 2000 $ en argent. Infos : www.salonmaternitepaterniteenfants.com.

Un autre succès

Photo courtoisie

La 4e Semaine numériQC, l’incontournable rendez-vous francophone numérique à travers le monde qui regroupe chaque année des milliers de professionnels, d’entrepreneurs et d’étudiants d’ici et d’ailleurs, a été un succès. L’équipe de la SNQC (photo) a mis encore une fois sous les projecteurs le savoir-faire, la créativité et l’expertise numérique québécoise de même que l’effervescence de la technologie de la région de Québec pendant cette semaine, tenue du 4 au 14 avril derniers, principalement au Terminal de croisières du Port de Québec.

Mission accomplie

Photo courtoisie

Plus de 1500 visiteurs ont franchi les portes du Centre de foires d’ExpoCité, le 6 avril dernier, pour venir à la rencontre de 50 femmes d’exception, à l’occasion du 5e Salon Femmes à Succès. Les interactions et les échanges, parfois chargés d’émotion, ont été instructifs et inspirants pour celles qui caressent, un jour, l’idée de se lancer en affaires, mais aussi pour ceux et celles en quête de modèles de réussite. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Annie Fortin, présidente du Groupe Structura ; Chantal Arguin, présidente d’Arguin et associés arpenteurs géomètres ; Hélène Mercier et Charlotte Habegger, les instigatrices et organisatrices du Salon Femmes à Succès.

Les Jours de la jonquille

Photo courtoisie

La campagne des Jours de la jonquille, sur la Rive-Sud de Québec, a dépassé son objectif en 2019 avec un total de 80 270 $ soit une augmentation de près de 7000 $ comparativement à l’an passé. Jimmy Jolicoeur (photo), conseiller principal, Imago Communication et président d’honneur de la campagne 2019, a tenu à remercier et féliciter le groupe de bénévoles pour le travail accompli depuis l’automne 2018 pour ainsi aider la Société canadienne du cancer.

Anniversaires

Photo d'archives, AFP

Melania Trump (photo), ancien mannequin slovéno-américain et surtout première dame des É.-U., 49 ans... Paul Doucet, acteur québécois (Unité 9), 49 ans... Jeremy Gaudet, acteur québécois, 26 ans... Ariane Moffatt, chanteuse et auteure-compositrice-interprète pop rock québécoise, 40 ans... J.B. Holmes, golfeur de la PGA, 37 ans... Michel Barrette, humoriste, acteur et comédien, 62 ans... Sylvain Simard, homme politique québécois, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 avril 2018. Charles Neville (photo), 79 ans, saxophoniste américain (Neville Brothers)... 2017. Jonathan Demme, 73 ans, réalisateur américain primé aux Oscars pour Le silence des agneaux... 2015. Gérald (Gerry) Burton, 76 ans, retraité du Journal de Québec (section des sports)... 2015. Marcel Pronovost, 84 ans, ancien défenseur de la LNH avec Detroit et Toronto... 2013. George Jones, 81 ans, chanteur américain de musique country... 2010. Fernand Mousseau, 89 ans, héros de la Seconde Guerre mondiale... 2005. Maria Schell, 79 ans, actrice autrichienne... 2005. Robert Leroux, 54 ans, auteur-compositeur-interprète... 1991. Richard Hatfield, 60 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1987... 1989. Lucille Ball, 77 ans, vedette de comédies télévisées américaines... 1984. Camil Ducharme, 75 ans, comédien (Notaire Le Potiron)... 1984. Count Basie, 79 ans, doyen du swing.