Inondations: un baume pour les sinistrés

SAINTE-MARIE | La générosité de la population semble sans borne, en Beauce, où un organisme croule littéralement sous les dons tandis que des personnes sont même prêtes à donner de l’argent à des inconnus qui ont tout perdu.

«On voit qu’on a une communauté généreuse et qu’on se tient», dit Katy Lavoie à l’entrée de la Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce, qui déborde de dons de la population depuis une semaine.

Photo Stevens Leblanc

La mère de famille, chassée de sa maison de Sainte-Marie par la crue de la rivière Chaudière, trouve un peu de réconfort dans toute cette solidarité. Sa résidence étant inhabitable, elle est contrainte de dormir avec son conjoint et ses trois enfants dans une tente-roulotte près du centre communautaire Caztel.

Rencontre fortuite

Vendredi, elle était simplement allée chercher des bottes pour poursuivre le nettoyage chez elle. «Peut-être que pour la personne qui est venue porter ces bottes, c’était banal, mais pour moi, c’est gros», partage la maman.

Au moment de partir, une dame la reconnaît. Nancy, une enseignante à Sainte-Marie, avait fait sa connaissance quelques jours plus tôt au centre Caztel et lui remet spontanément un montant d’argent pour l’aider à s’en sortir. Mme Lavoie peine à retenir ses larmes.

«C’est la moindre des choses», assure la femme qui, avec son conjoint, se considère «chanceuse» dans la vie. Le couple a donc décidé de prendre sous son aile trois familles sinistrées, dont deux d’origine étrangère. «Je leur ai promis que je leur apporterais des trucs de chez Costco pour les aider à se partir, ni plus ni moins.»

Sans précédent

À la Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce, la dizaine d’employés est aux premières loges de la détresse des sinistrés, mais aussi de cet élan de solidarité sans précédent.

«On a eu beaucoup de personnes qui n’ont plus rien, plus de brosses à dents, plus de nourriture, et ce ne sont pas nécessairement des personnes pauvres. Elles sont démunies par les inondations», remarque le vice-président Wolfgang Mercier-Giguère.

Photo Stevens Leblanc

Ces derniers jours, l’organisme de bienfaisance faisait face à un heureux problème, ne sachant plus où entreposer la montagne de vêtements, de produits de première nécessité et de denrées que la population vient porter tous les jours.

Hier, des gens d’affaires ont volé à leur secours, alors que le Groupe Jean Coutu leur offre d’occuper gracieusement les locaux de son ancienne pharmacie de Sainte-Marie pour y faire la distribution de dons.

«On n’a jamais vécu une mobilisation aussi forte», constate la directrice générale, Luce Lacroix.

L’organisme s’est aussi vu confier par la municipalité le soin d’organiser une collecte de fonds, en collaboration avec la Caisse populaire Desjardins de la région, dont les détails seront bientôt connus.