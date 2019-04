[VIDÉO] Jimmy Fallon et Paul Rudd reprennent intégralement le clip Spin Me Round (Like a Record) et c’est plutôt réussi

En compagnie de l’acteur Paul Rudd, l’animateur du Tonight Show a repris le clip de 1985 du groupe Dead or Alive.

Tout y est! Les costumes, les coiffures, la mise en scène, les chorégraphies. Chacune des séquences du clip original est respectée. Tellement qu’on ne parle presque plus de «parodie». Mais le résultat n’en est pas moins hilarant.

Le seul changement par rapport au clip original? Dead or Alive était un trio et non un duo. Mais on ne va pas chipoter pour de tels détails...

Vous pouvez comparer avec l'original.

(Avertissement: Disque Dur se décharge de toute responsabilité si vous l’avez dans la tête toute la journée.)