Jimmy Pelletier traversera le Canada à vélo à main

L’athlète Jimmy Pelletier, devenu paraplégique à la suite d’un accident de la route, en 1996, traversera le Canada à vélo à main. Le grand départ est prévu le 7 mai prochain. Au total, l’athlète parcourra 7200 km en 67 jours, à raison de 125 km par jour en moyenne. Il bravera donc les reliefs changeants qui se trouveront sur sa route ainsi que les conditions météo. Son plus grand défi sera de garder le moral.

Au long de son trajet, il compte faire des rencontres, entre autres avec des gens qui ont, tout comme lui, vécu des épreuves. Il sera accompagné de sept cyclistes, d’un physiothérapeute et d’un massothérapeute. Quatre VR à l’image de l’expédition se déplaceront avec lui. Son objectif : amasser 500 000 $ pour soutenir des organismes qui viennent en aide aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou un handicap physique ou intellectuel, et particulièrement deux organismes auprès desquels il s’investit depuis longtemps : Adaptavie et le Patro Roc-Amadour.

L’expédition se déroule sous la présidence d’honneur de M. Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe Dallaire inc. et grand philanthrope. Pour en savoir plus ou pour faire un don : latraverseeducanada.com.