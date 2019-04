Josh Rosen passe aux Dolphins

Les Cardinals de l’Arizona ont échangé le quart-arrière Josh Rosen aux Dolphins de Miami, vendredi soir, pendant la deuxième ronde du repêchage de la NFL.

Les Dolphins ont mis la main sur Rosen et un choix de cinquième ronde au repêchage de 2020. En contrepartie, les Cardinals ont obtenu le 62e choix du présent encan de la NFL, qu’ils ont utilisé pour sélectionner le receveur éloigné Andy Isabella de l’Université du Massachusetts.

Divorce inévitable

Ces dernières heures, le divorce semblait inévitable entre les Cardinals et Rosen. En sélectionnant le quart-arrière Kyler Murray au premier rang du repêchage jeudi soir, la formation de l’Arizona avait indiqué avoir jeté l'éponge concernant Rosen. Ce dernier avait été leur premier choix (10e au total) en 2018.

Moins de 24 heures après l’affront, Rosen a réagi par le biais des réseaux sociaux. Sans s’exprimer publiquement, l’athlète de 22 ans a décidé de ne plus suivre les comptes Twitter et Instagram des Cardinals. Un geste qui n’est pas passé inaperçu chez de nombreux partisans et journalistes sportifs.

À sa première saison chez les professionnels, Rosen a amorcé 13 des 16 joutes de l’équipe l'ayant repêché. Il a réussi 217 passes pour des gains de 2278 verges et 11 touchés. L’ancien d’UCLA a également commis 14 interceptions et a échappé le ballon 10 fois.

Les Cardinals ont conclu leur campagne avec une fiche de 3-13, la pire de la NFL.