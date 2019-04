La LCHF met ses trophées et chandails aux enchères

La Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), qui a cessé ses activités au terme de la dernière saison, a mis ses trophées et ses chandails aux enchères, vendredi.

La ligue souhaite ainsi léguer les précieux items aux partisans de hockey féminin qui ont suivi ses activités au cours des 12 dernières années.

Neuf trophées individuels sont donc disponibles en ligne aux plus offrants. Il s’agit des trophées Jayna Hefford, Angela James, du Président ainsi que ceux remis à la défenseure, à la gardienne, à la recrue et à l’entraîneur de l’année. Les trophées de la joueuse la plus utile et de celle s’étant le plus impliquée dans sa communauté au cours de l’année sont également en vente.

L’encan se poursuivra jusqu’a à mardi prochain. L’objectif de l’organisation est d’amasser 35 000 $.