La Ville de Rigaud active son plan d’évacuation de masse

La Ville de Rigaud a mis en place son plan d’évacuation de masse pour les prochaines 24 heures, alors que le niveau de la rivière des Outaouais risque de gonfler et d’atteindre des records pendant la fin de semaine.

«Nous entrons dans une dimension inconnue. Nous sommes en train d’écrire le livre de référence pour les prochaines années. On va atteindre un niveau de crue que nous n’avons jamais eu, et qui n’est pas documenté. Comme nous ne sommes plus capables d’anticiper les conséquences, nous ne pouvons plus garantir la sécurité des citoyens. En fonction de la sécurité des citoyens, nous n’avons d’autres choix que d’agir en fonction du principe de précaution. Au cours des 24 prochaines heures, nous mettons en place notre plan d’évacuation de masse. On ordonne l’évacuation», a indiqué Daniel Boyer, directeur du service de sécurité incendie de Rigaud.