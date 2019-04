Le Fonds FTQ se lance dans les fonds communs

Le Fonds de solidarité FTQ souhaite devenir le premier fonds de travailleurs au pays à se lancer dans les fonds communs de placement. Un produit financier qui ne serait toutefois pas admissible aux crédits d’impôt relatifs à un fonds de travailleurs.

Les actionnaires du Fonds seront à se prononcer à la fin mai sur la création d’une nouvelle filiale, appelée Flexifonds de solidarité FTQ, qui offrira des «organismes de placement collectif», communément appelés des fonds communs de placement. Comme avec n’importe quel autre fonds communs, les futurs clients pourront choisir parmi différents profils de risque.

Ces fonds ne bénéficieront pas du crédit d’impôt pour travailleurs et ne seront pas assujettis aux conditions de rachat des actions émises actuellement par le Fonds de solidarité FTQ, explique un porte-parole, Patrick McQuilken.

« Au fil des années, plusieurs de nos actionnaires nous ont dit qu’ils souhaitaient de nouveaux produits du fonds. Par exemple, quand on atteint 71 ans, on doit décaisser ses Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REÉR). Plusieurs voulaient rester au Fonds, mais on n’avait pas de produits à leur offrir », résume-t-il.

Le Fonds travaille depuis un «certain temps» sur cette nouvelle offre financière, a-t-il soutenu.

Des produits made in Québec

Sans crédit d’impôt, comment les Flexifonds se distingueront-ils des autres fonds communs ? En mettant l’accent sur la détention d’actions d’entreprises québécoises.

Ces produits seront composés à 70 % d’actifs «ayant un lien avec l’économie du Québec», dont 30 % d’actions du Fonds de solidarité FTQ. Il sera également beaucoup plus facile de retirer ses fonds que cela peut être le cas actuellement avec des REÉR du Fonds, par exemple.

Les Flexifonds commenceront leurs activités au cours des prochains mois, une fois les approbations réglementaires octroyées par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Devant le caractère « novateur » de ce produit financier, celle-ci a d’ailleurs mené depuis le début de l’année des consultations avec l’industrie.

Ces produits financiers seront disponibles auprès du Fonds directement.