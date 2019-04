Les Blues débutent sur la bonne note

Aidés par deux buts de Vladimir Tarasenko, les Blues ont résisté à un dernier assaut des canons des Stars de Dallas, jeudi soir, pour remporter le premier match de la série, à St. Louis.

Jordan Binnington a une fois de plus incarné un exemple de constance entre les poteaux des locaux. À l'exception de la déroute du match #3 contre les Jets le 14 avril, la recrue s'est maintenue en n'allouant que deux buts à l'équipe adverse en moyenne.

Cette fois, seuls Jason Spezza et Jamie Benn ont su faire bouger les cordages derrière le cerbère des Blues. Le dernier but des Stars, inscrit avec 2:17 à faire à la rencontre, a sonné le début d'une possible remontée mais St. Louis a rapidement mis fin à l'hémorragie.

Binnington a conclu la rencontre avec 27 arrêts à sa fiche. Son homologue à l'autre bout de la patinoire, Ben Bishop, n'a pas été énormément testé, ne recevant que 20 lancers. Il a toutefois cédé à trois reprises.

Tarasenko, qui avait trouvé le fond du filet dans deux des trois matchs au domicile des Blues lors du premier tour, a remis ça, jeudi. Il a fait scintiller la lumière rouge autant de fois qu'il a décoché au filet des Stars, soit à deux occasions.

Robby Fabbri a enfilé le seul autre but de la rencontre, en dirigeant un faible tir entre les jambières du cerbère des Stars.

Le deuxième match de la série aura lieu samedi à compter de 15 h toujours au domicile des Blues à St. Louis.