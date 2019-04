Matt Lang au Cabaret de la Baie de Beauport

Pascale a rencontré l’artiste new country Matt Lang, qui est sur la route entre le Québec et Nashville, où il a enregistré son dernier album, My Final Pour, sorti en août 2018. Ils ont parlé de sa fulgurante montée dans le milieu du new country. L’artiste présentera son tout nouveau spectacle country américain au Cabaret de la Baie de Beauport le 24 mai prochain. La talentueuse Héra Ménard, découverte au dernier Gala Country, assurera la première partie. Ils ont parlé des spectacles et des activités qui s’y tiendront au cours de l’été. Pour obtenir un aperçu de ce que réserve la prochaine saison, voyez l’émission. Billets pour le spectacle de Matt Lang en vente sur ticketmaster.ca.