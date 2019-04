Une nouvelle compagnie de promotion de boxe est née. Conférence de presse hier. Ça s’appelle New Era Fighting, mais je suis convaincu qu’il manque un mot quelque part. Il faut franciser ces noms d’entreprise. Par exemple, le nom légal d’Eye of The Tiger est Gestion Eye of The Tiger. J’aurais préféré l’Œil du Tigre, mais je présume que les visées internationales s’accommodent mieux d’EOTTM.