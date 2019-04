Nouvelles accusations contre un jeune qui aurait déjà leurré 8 adolescentes

Déjà accusé de leurre informatique et d’exhibitionniste sur huit victimes adolescentes, Gabriel Lachance a de nouveau comparu vendredi matin à la suite de plainte de six nouvelles adolescentes.

La semaine dernière, Gabriel Lachance a été arrêté pour faire face à 15 accusations de leurre informatique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles ainsi que d’avoir exhibé ses parties génitales. Voilà que six nouvelles plaignantes âgées entre 15 et 13 ans ont aussi porté plainte, portant le total à 14 victimes.

Douze nouveaux chefs d’accusation ont été déposés encore une fois pour leurre informatique ainsi que pour avoir exhibé ses organes génitaux devant ses victimes. Un chef de harcèlement a aussi été déposé contre l’homme de 19 ans.

Les gestes reprochés auraient eu lieu dans la région de Lotbinière; à Dosquet, St-Agapit, St-Flavien et St-Apollinaire. Les premiers gestes remonteraient au mois de juin dernier.

Détenu depuis le 18 avril, l’homme de St-Apollinaire devait déjà revenir en cour vendredi pour son enquête sur remise en liberté. L’homme s’expose à de lourdes peines s’il est reconnu coupable puisqu’une peine minimale de un an d’incarcération par victime est prévue dans le Code criminel.

Plus de détails à venir...