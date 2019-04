Parcobus fermé: Québec 21 s’en prend aux dirigeants du RTC

La récente fermeture des 40 cases du parcobus des Galeries Charlesbourg illustre l’inaction chronique du Réseau de transport de la Capitale (RTC) en matière de stationnement incitatif, selon l’opposition à l’hôtel de ville de Québec.

C’est ce que Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a regretté ce matin lors d’un point de presse organisé dans le parcobus situé à l’intersection de la 41e Rue Est et de la 1re Avenue, aux limites des quartiers Limoilou et Charlesbourg. Ce dernier réagissait à une information parue plus tôt cette semaine dans Le Journal.

M. Gosselin déplore le fait que Rémy Normand, président du RTC, «banalise la situation» à Charlesbourg, où la fermeture du parcobus cause des maux de tête aux usagers. D’après lui, «le RTC n’a pas bien planifié, n’a pas bien géré la situation et n’a surtout pas bien communiqué avec le partenaire des Galeries Charlesbourg».

Le chef de Québec 21 insiste pour dire que, «clairement, il y a un besoin dans le secteur. Vous pouvez constater que le stationnement incitatif [à l’intersection de la 41e Rue Est et de la 1re Avenue] est plein. Il y aurait de la place pour l’agrandir. On demande à l’administration du RTC d’analyser la possibilité d’agrandir le parcobus et surtout de trouver rapidement une solution», signale Jean-François Gosselin.

Selon lui, la municipalité devrait entamer des discussions avec Hydro-Québec, propriétaire de terrains adjacents, en vue d’étudier la possibilité d’agrandir ce parcobus.

Calendes grecques

Dans le cadre du projet de Réseau structurant, qui doit être livré en 2026, la Ville de Québec a déjà fait savoir qu’elle ferait passer le nombre de cases de stationnement incitatif de 1000 à 6000. La stratégie préconisée est de construire des «parcobus régionaux» plus grands et mieux aménagés que certains stationnements actuels.

«Les stationnements incitatifs ne doivent plus être relégués aux calendes grecques par l’administration en place. Ça doit être une priorité. Pour cela, ça va prendre une volonté politique claire», a estimé M. Gosselin.

D’après le conseiller municipal de Québec 21 Patrick Paquet, le problème des stationnements incitatifs se fait également sentir dans le secteur de Lebourgneuf, où les usagers du RTC sont régulièrement contraints de se garer dans les stationnements des centres d’achats, cela au grand dam des commerçants.