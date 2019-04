Soirée de la Bourse Jeune Entreprise 2019 : un rendez-vous le 16 mai pour célébrer la relève entrepreneuriale

C’est le 16 mai prochain que nous connaîtrons le gagnant de la Bourse Jeune Entreprise 2019 au cours de la grande soirée qui se tiendra à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec. C’est l’occasion de découvrir les six finalistes qui devront se présenter à tour de rôle sur scène lors d’un pitch de vente devant des membres de la communauté d’affaires de Québec. Une bourse de près de 80 000 $ en biens et services sera remise à l’entreprise gagnante.

Les entreprises en lice :

Omy Laboratoires

Omy Laboratoires est la seule entreprise canadienne spécialisée en dermocosmétiques sur mesure. Les produits qu’elle propose répondent aux besoins de personnes qui ont plusieurs problèmes cutanés simultanément. Dans son laboratoire de recherche et développement situé à l’Université Laval, Omy met au point des produits faits d’ingrédients naturels et de composés dont l’efficacité a été éprouvée. La clientèle peut personnaliser ses produits à partir du site Web de l’entreprise, ou encore dans les boutiques éphémères et les centres d’esthétique du réseau de distribution d’Omy.

Nine

Nine propose des vêtements évolutifs et des accessoires pour les enfants et les mamans. Entièrement conçus et fabriqués au Québec, ils sont faits de matériaux biologiques de haute qualité. Les produits sont pensés de façon telle que leur durée de vie soit maximale : coupe unisexe et adaptable, procédés de fabrication, etc.

MOS Racks

MOS fabrique des supports de toit faciles à installer et à utiliser afin de faciliter la vie des passionnés de sport et de plein air. En se déployant sur le côté de la voiture, le support de toit MOS permet aux utilisateurs de charger et de décharger leur équipement de sport et de plein air en toute convivialité.

Le Boucan

Spécialisé dans les domaines de la boucherie et dans les services de traiteur BBQ, Le Boucan possède deux succursales de vente au détail et compte cinq équipes de traiteur. Les boucheries proposent une expérience conviviale et offrent des produits frais, des coupes traditionnelles et des coupes « pro-BBQ ». Le traiteur offre des services de chef à domicile et d’événements corporatifs. L’entreprise est également l’instigatrice du GRAND BOUCAN, la plus grosse compétition BBQ du Québec, qui se déroule en juin.

Anex

Anex est le seul gym mobile de la région de Québec qui se déplace pour aller vers les gens soucieux de leur santé. Un entraîneur personnel se rend au travail ou à la maison afin d’offrir différents services : évaluation de la condition physique, programme d’entraînement personnalisé, entraînement privé ou semi-privé, cours de groupe et plan alimentaire personnalisé.

Lao kombucha

Lao concocte des kombuchas à partir des meilleurs thés. Par sa maîtrise de l’art de la fermentation et les saveurs uniques qu’elle propose, l’entreprise veut faire vivre une expérience gustative exceptionnelle. Elle compte plus de 330 points de vente répartis aux quatre coins de la province.

Billets pour participer à la Soirée Bourse Jeune Entreprise : jccq.qc.ca/activites/soiree-de-la-bourse-jeune-entreprise-2019-presentee-par-desjardins-entreprises/