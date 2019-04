Stratégie de survie

Je suis veuve depuis deux ans et j’ai hérité des épargnes de mon mari qui sont juste assez substantielles pour provoquer l’envie de mes deux enfants. Et je n’invente rien. La preuve en est que depuis le décès de leur père, le seul sujet de conversation qu’il était possible d’avoir avec eux portait toujours sur l’argent, l’argent, et encore l’argent. Et plus je refusais d’acquiescer à leurs demandes répétées de leur en donner, plus je les sentais s’éloigner. C’est-à-dire qu’ils m’appelaient de moins en moins souvent et ça me chagrinait.

Mais je reviens au fameux argent de mon héritage et aux questions existentielles que cela provoquait en moi : Est-ce que je peux leur en donner? À quel rythme et dans quelle quantité? Est-ce que je ne devrais pas plutôt leur en prêter? Est-ce que je devrais me résigner à leur donner leur part d’héritage de mon vivant? Est-ce que le montant devrait être le même pour les deux, ou devrait-il être plus important pour celui qui est moins nanti que l’autre?

Ce que je sais, Louise, et qui m’attriste un peu, j’avoue, c’est que si ce n’était de cet argent que je leur donne, ils ne viendraient certainement plus me visiter. C’est pourquoi j’ai eu cette idée folle que je vous partage et que j’ai baptisée VCR, c’est-à-dire Visite Contre Rémunération. À chaque visite qu’ils me font, une vraie visite de quelques heures quand même, je me suis engagée à leur verser un montant fixe, le même pour chacun des deux. À raison de quelques centaines de dollars par visite, c’est quand même un bon incitatif. Une motivation valable à ce que je vois puisqu’ils ont accepté ma proposition. Et ça marche! Ils viennent donc me visiter chaque dimanche après-midi, à tour de rôle, et ils repartent avec leur petite enveloppe. Vous allez peut-être me trouver manipulatrice, mais j’espère qu’à la longue, ils réapprendront l’importance d’avoir des liens véritables avec le seule mère qu’ils auront jamais.

Mère un jour mère toujours

L’affection ne s’achète malheureusement pas ma chère, et vous ne pouvez ignorer que vos enfants ne viennent vous voir que pour l’argent, point à la ligne. Mais sachez qu’on a rarement vu une relation basée sur un principe aussi vil et matérialiste que celui auquel vos enfants se prêtent, se transformer en geste d’affection. Mais si vous aimez vous bercer de cette illusion et la perpétuer en dilapidant votre magot, libre à vous de continuer. Ce qui ne m’empêche pas de trouver votre situation d’une grande tristesse.