Top 5 des duos père-fils

Les Bonds

Bobby et Barry Photo d'archives

Statistiques dans les majeures

Barry : moy. ,298 | 2935 cs | 762 cc | 1996 points produits

Bobby : moy. ,268 | 1886 cs | 332 cc | 1024 points produits

Ils ont connu de brillantes carrières malgré la controverse qui a terni la fin du parcours de Barry. Son nom a été mêlé à une histoire de dopage, et c’est ce qui l’empêche de faire son entrée au Temple de la renommée. À ce jour, il détient encore les records pour le nombre de circuits en carrière et pour une seule saison. Les Bonds ont récolté chacun au moins 1800 coups sûrs, 300 circuits, 400 buts volés et 1000 points produits.

Les Griffey

Ken et Ken fils Photo d'archives

Statistiques dans les majeures

Ken : moy. ,296 | 2143 cs | 152 cc | 859 points produits

Ken fils : moy. ,284 | 2781 cs | 630 cc | 1836 points produits

On connaît leur lien particulier avec le Québec et Trois-Rivières. Le paternel a évolué avec les Aigles, dans la Ligue Eastern, dans les années 1970. Par la suite, ils ont eu la chance d’évoluer ensemble avec les Mariners de Seattle lors des saisons 1990 et 1991. Le 14 septembre 1990, les Griffey avaient chacun frappé un circuit de façon successive. Le père a remporté deux fois la Série mondiale et le fils a fait son entrée au Temple de la renommée en 2016. On peut difficilement demander mieux.

Les Alou

Felipe et Moises Photo d'archives

Statistiques dans les majeures

Felipe : moy. ,286 | 2101 cs | 206 cc | 852 points produits

Moises : moy. ,303 | 2134 cs | 332 cc | 1287 points produits

Les amateurs de Montréal ont eu l’occasion d’admirer l’éclosion du potentiel de Moises comme voltigeur dans les années 1990. À ce moment-là, son paternel était son gérant. On oublie souvent que Felipe a aussi eu une brillante carrière comme joueur. Les Alou ont laissé leur empreinte dans les ligues majeures avec plus de 4200 coups sûrs et 500 circuits. Felipe a aussi été un homme très respecté comme entraîneur durant ses 14 années passées avec les Expos et les Giants de San Francisco.

Les Fielder

Cecil et Prince Photo d'archives

Statistiques dans les majeures

Cecil : moy. ,255 | 1313 cs | 319 cc | 1008 points produits

Prince : moy. ,283 | 1645 cs | 319 cc | 1028 points produits

Chez les Fielder, la puissance au bâton était une affaire de famille. Avec leur gabarit imposant, ils intimidaient les lanceurs. Cecil a connu ses campagnes les plus prolifiques en 1990 et en 1991, alors qu’il avait claqué 95 longues balles et amassé 265 points produits. Prince était un frappeur plus complet que son père et sa moyenne en carrière est là pour en témoigner. Cependant, en raison d’une blessure, il a été forcé de prendre sa retraite en 2016.

Les Alomar

Sandy, Roberto, Sandy fils Photo d'archives

Statistiques dans les majeures

Sandy : moy. ,245 | 1168 cs | 13 cc | 282 points produits

Roberto : moy. ,300 | 2724 cs | 210 cc | 1134 points produits

Sandy fils : moy. ,273 | 1236 cs | 112 cc | 588 points produits.