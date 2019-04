Uber, AirBnB et vos impôts, attention au fisc

Ne pas inscrire ces revenus dans votre déclaration de revenus est une grave erreur, car le fisc est particulièrement suspicieux et alerte. Les revenus gagnés avec Uber et AirBnB s’ajoutent à vos revenus totaux.

Combinée à celle de l’employé, on parle facilement de plus de 12 % du revenu lié à Uber, après les dépenses...

Si vous gagnez plus de 30 000 $ annuellement, vous devez aussi récolter et payer des taxes de vente (TPS/TVQ).

Uber et AirBnB transmettent des renseignements fiscaux sur une base régulière à Revenu Canada et Revenu Québec, ce qui permet au fisc d’extrapoler vos revenus.

De plus, vous vous exposez à des pénalités (souvent 50 % du solde de l’impôt à payer lié au revenu non déclaré), plus intérêts applicables sur le solde et la pénalité, d’environ 5 % au fédéral et 6 % au provincial, à la date où l’impôt aurait dû être payé. Ça monte vite... Une divulgation volontaire vous évitera les pénalités, mais pas l’intérêt.

Pour les hôtes AirBnB, du point de vue du fisc, on parle de revenus de location et non d’entreprise. Vous avez droit à certaines dépenses calculées selon la proportion de la surface louée par rapport à la surface totale de la propriété : ménage, électricité, taxes municipales et scolaires, assurance, publicité, câble, internet, nourriture (pour les déjeuners servis au client), intérêts hypothécaires, réparations, amortissement sur le capital, etc. Elles varient si vous louez la propriété au complet ou seulement une ou deux chambres, et selon le nombre de nuitées dans l’année.