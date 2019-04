Un autre bateau percute un quai dans l'Est-du-Québec

RIMOUSKI | Circuler sur le fleuve Saint-Laurent demeure difficile et il n'y a pas que la traverse entre Matane et la Côte-Nord qui éprouve des problèmes. Le Bureau de la sécurité des transports (BST) confirme que le «CNM Évolution», qui relie Rimouski et Forestville, aurait été impliqué dans un incident vendredi matin.

Le catamaran aurait percuté le quai de Forestville en voulant accoster, selon l’organisme fédéral. Il y aurait un trou dans la coque du bateau, comme le démontrent certains clichés.

Le BST évalue actuellement la possibilité d’envoyer des enquêteurs sur place.

De son côté, la direction de la traverse Rimouski-Forestville refuse d’en dire plus sur la nature des bris subis et sur les circonstances de l’incident. Des travaux de maintenance seront nécessaires.

Les départs prévus pour le reste de la journée de vendredi ont été annulés. Le service devrait normalement reprendre samedi.

D’autres ennuis

Un malheur n’arrive jamais seul. Le NM Trans-Saint-Laurent qui relie Rivière-du-Loup et Saint-Siméon a éprouvé aussi des problèmes mineurs d’ordre mécaniques vendredi matin.

Le service doit reprendre normalement vendredi après-midi. Entre-temps, les liaisons aériennes entre Matane et la Côte-Nord se poursuivent. Le CTMA Voyageur est aussi en service pour le transport lourd en priorité vendredi.