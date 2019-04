Un engouement qui a surpris le DG

« Je n’ai jamais vu un tel engouement pour l’arrivée d’un espoir dans les ligues majeures, a indiqué Atkins lors d’une conférence de presse avant le match contre Oakland. Je me souviens que ça ressemble un peu à ce dont on a été témoin lors des premiers pas de Stephen Strasburg (avec les Nationals de Washington).

« Je me souviens aussi des débuts de CC Sabathia et de Francisco Lindor, qui étaient également des joueurs talentueux. Par contre, on n’avait pas ressenti le même type d’engouement que ce qu’on a vécu depuis mercredi soir. »

« Je crois que l’expérience qu’il a vécue à Montréal l’an dernier l’a fait cheminer, a-t-il ajouté. Il est plus conscient que les autres jeunes joueurs de la signification de jouer pour une ville et un pays. »

« On veut qu’il soit lui-même et qu’il agisse en professionnel, a-t-il affirmé. Je crois qu’il offrira du jeu excitant tout en continuant de se développer.

Atkins avait le sourire facile en répondant aux questions des médias. Et on peut le comprendre. On vient de lui fournir un joueur qui redonne de l’espoir à son équipe et aux partisans.