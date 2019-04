Une autre séparation pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard s'est séparée de son entraîneur Michael Joyce, vendredi.

Joyce a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en soirée. La relation entre Bouchard et son entraîneur aura donc duré un peu plus de six mois.

En novembre dernier, Joyce avait dit qu'il sentait «qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle n'avait personne avec qui travailler».

Des explications

Jeudi, la 81e joueuse mondiale a précisé qu’elle tentait toujours de se remettre d'une blessure aux muscles abdominaux pour expliquer son absence sur le circuit de la WTA.

«Hey les gars, je travaille toujours sur la réhabilitation de mes abdominaux, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Merci à mes partisans pour le support continuel. Je vois vos messages. J’espère être de retour prochainement.»

Bouchard n’a pas vu d’action depuis sa défaite au premier tour des qualifications du tournoi de Miami, le 18 mars dernier. Cette saison, l’athlète de 25 ans a maintenu une fiche de 6-7 et elle occupe présentement le 81e rang mondial.

Si elle n’évoque pas beaucoup son sport, la native de Montréal est restée très active sur ses réseaux sociaux dans le dernier mois. En effet, elle a énormément documenté ses allées et venues sur les plages floridiennes et ses aventures dans les parcs thématiques de Walt Disney World.