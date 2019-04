Une deuxième ronde improbable

La première ronde éliminatoire a été le théâtre d’innombrables surprises. Spécialistes, amateurs et anciens joueurs et entraîneurs ont tous été pour la plupart trompés. Que nous réserve donc le deuxième tour pour le Pool National de Hockey (PNH) ?

Les affrontements improbables du deuxième tour en lever de rideau du grand bal se sont amorcés jeudi soir. Dans l’Ouest, les Blues de St. Louis et les Stars de Dallas divisent bien des observateurs tandis que les Sharks semblent avoir la cote contre l’Avalanche du Colorado. Affecté à la couverture du Canadien et de la LNH au Journal de Montréal, Jean-François Chaumont a choisi les Stars en six ainsi qu’Alexander Radulov. « Radulov a toujours connu de bonnes séries. Il est un joueur d’émotions », a-t-il exposé.