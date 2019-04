LABRIE, Hélène Langlois



Décédée le 8 avril 2019, à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu Daniel Charles Labrie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Jean et sa conjointe Louise, Hélène et son conjoint Marc; ses petits-enfants: Daniel et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Kassandra, Antoine et Alexandre. Elle laisse également sa soeur Aline Bolduc; ses belles-soeurs: Margot Langlois et Agnès Langlois ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Une réunion de famille, en présence des cendres, aura lieuentre 11h et 14h auParents et amis y seront les bienvenus. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement et de soins de longue durée La Pietà de Gatineau pour les bons soins prodigués.