2 M$ pour des terres vierges

« Il y avait plein d’autres gens qui étaient intéressés à ces terrains-là et M. Côté a voulu vendre à notre équipe parce que notre vision correspondait à ce qu’il voulait faire », indique Jean-Daniel Petit, président de Beside Media House, l’entreprise à l’origine du projet.

« C’est vraiment une vision intéressante sur la façon d’exploiter l’intersection entre la culture et la nature », explique Jean-François Bouchard, cofondateur et président du conseil d’administration de Sid Lee.

« Dans l’offre de villégiature en nature, on trouvait que les concepts qui existent étaient un peu dépassés. Il était temps d’aborder ça avec une vision plus moderne », ajoute M. Bouchard, qui détient une participation minoritaire « importante » dans le projet.

« Il faut mettre en perspective la taille du développement, précise M. Petit. On protège 84 % [3,6 km 2 ] du territoire. On ne développe pas autour des lacs. Il n’y aura aucune habitation sur les flancs de montagne ni là où il y a des arbres matures. Le secteur qui sera développé est situé près de la route, qui est un cul-de-sac. »

L’idée, dit-il, « c’est de développer juste assez pour pouvoir protéger le plus possible ».

Chacun des chalets « Beside cabins » sera construit sur une parcelle d’au moins 9000 mètres carrés et d’au plus 20 000 mètres carrés. Inspiré des « cabanes des pionniers et des hangars à bateau des anciens villages de pêcheurs », leur design a été confié au cabinet montréalais Appareil Architecture.