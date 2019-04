JACQUES, Raymonde



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Raymonde Jacques, survenu à Québec, le 16 avril 2019. Elle était l'épouse de feu Conrad Côté, la fille de feu Rosaria Guay et de feu Albert Jacques. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra, dès 9h30,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Anne-Marie Dacosta), Marc-André (Christine Boisnard) et Johanne (Denis Jobidon); ses petits-enfants: Pier-Luc, Alex, Valérie et Joël; ses frères et ses sœurs: feu Pauline (Roger Boisvert), feu Roland (Denise Lachance), Laurent (Lise Fredette), Réjeanne (feu René Lapierre), Madeleine (feu Maurice Dallaire), Noëlla (Noël Carreau), feu Claudette (feu Guy St-Cyr), feu Jean-Noël (Clémence Bibeau), Dominique (Ginette Pouliot) et Pierre-Paul (Roger Clavet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Berthe (feu Gérard Hamel), Yvette (Roméo Gingras) et Jean-Guy (Gabrielle Voyer); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et en dirigeant vos dons afin d'appuyer spécifiquement l'équipe des soins du département de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus, 10 rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (QC) G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385. https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/