BOUCHER, Paulette Gagnon



À son domicile, entourée de l'amour des siens le 25 avril 2019, est décédée, à l'âge de 86 ans et 1 mois, dame Paulette Gagnon, épouse de feu monsieur Joseph Boucher. Elle était la fille de feu Wilfrid Gagnon et de feu Antoinette Beaulieu. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-La- Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h à 14 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (feu Réjean Fortin), Réal (Micheline Fortin), Raymond (Gisèle Cloutier), feu Sylvie; ses petits-enfants: Jérôme Fortin, Caroline Fortin, Joanie Fortin (Jean-Philippe Dusseault), Alexandre Boucher (Marc-André Jean), Catherine Boucher, Raphaël Chrétien (Sophie Lévesque); elle était l'arrière-grand-mère de feu Alexis Fortin; elle laisse également dans le deuil son compagnon M. Raymond Lizotte. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Gerry (Nicole Caron), Cécile, Rosa (feu Albert Lévesque), Maurice, feu André, feu Rose-Yvonne (feu Jacques Marceau), feu Maria; et de la famille Boucher: feu Laura (feu François Bélanger), feu Ida, feu Adélard (feu Délima St-Onge), feu Marie-Rose, feu Charles (Thérèse Hould), feu Armand (Andréa Roussel), feu André, feu Marc. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s.