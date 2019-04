SIMARD, Armando



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé Dr Armando Simard, époux de madame Blanqui Nataren. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 3 mai 2019 de 19 h à 21 h, le samedi 4 mai 2019 de 12 h à 13 h 30.et de là au cimetière St-Charles pour la mise en crypte. Il laisse dans le deuil, après 52 ans de bonheur, son épouse Blanqui, ainsi que ses fils: Louis-Armando (Berenice Huerta), Eric (Pascale Lefaivre), Marc (Geneviève de Muys); ses petits-enfants: Antoine, Aleck, Eliab, Véronique, Félix, Chloé et Léa; ses frères et sœurs: feu Robert (Flore Gagnon), Léo (Candide Asselin), Louiselle (Michel Boulanger), Charlotte (Alain Allard); et ses nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, du Domaine St-Dominique et de la Maison Michel-Sarrazin, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec (Qc) G1S 1E5, Tél. : 418-687-6084 www.michel-sarrazin.ca